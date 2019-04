Russiagate, dem: da Mueller roadmap, impeachment è possibilità

Il rapporto Mueller sul Russiagate, che come ha spiegato il procuratore speciale "non arriva alla conclusione che il presidente abbia commesso un crimine, ma nemmeno lo discolpa", per il presidente della commissione Giustizia Usa, il democratico Jerry Nadler, rappresenterebbe una "roadmap" per il Congresso. L'impeachment di Donald Trump, ha quindi spiegato Nadler, è una possibilità ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni.