Russiagate, dem: "Casa Bianca non interferisca su rapporto Mueller"

Per la Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, e il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, "gli americani hanno il diritto di conoscere la verità" e ritengono "imperativo" che il rapporto sul Russiagate del procuratore speciale, Robert Mueller, sia reso pubblico. "Alla Casa Bianca non deve essere consentito di interferire su quali fatti o prove" del rapporto "vadano resi pubblici", hanno quindi aggiunto.