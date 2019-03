Russiagate, Cohen: "Avvocati Trump corressero la mia versione"

Michael Cohen, l'ex avvocato di Donald Trump, è tornato per il suo quarto giorno di testimonianza (a porte chiuse) al Congresso. Cohen ha fornito documenti sulle presunte manipolazioni degli avvocati del presidente Usa in vista della sua deposizione a Capitol Hill nel 2017, quella in cui mentì sulla durata dei negoziati con i russi per una Trump Tower a Mosca. Negoziati che, come ha ammesso dopo, proseguirono anche durante la campagna elettorale.