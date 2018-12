Russiagate: chiesto il carcere per Cohen, l'ex avvocato di Trump

Il procuratore federale di New York ha chiesto il carcere per Michael Cohen, l'ex avvocato personale del presidente americano Donald Trump, al centro delle indagini sul Russiagate. Nonostante si sia dichiarato colpevole di aver violato le legge sui finanziamenti elettorali, il procuratore ha chiesto che venga condannato a un "sostanziale" periodo di carcere per aver più volte mentito.