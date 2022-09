Russia, uomo convocato per la leva spara al comandante

Un cittadino russo ha sparato al comandante militare locale ferendolo gravemente.

E' accaduto nel centro di reclutamento della città siberiana di Ust-Ilimsk, dopo che l'uomo aveva detto che si sarebbe rifiutato di combattere nella guerra in Ucraina. "Il commissario militare Alexander Yeliseyev è in terapia intensiva, in condizioni molto gravi. L'uomo che ha sparato è stato arrestato", ha dichiarato il governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev.