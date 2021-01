Russia, Tribunale respinge richiesta di revoca arresto per Navalny

Ansa

La richiesta di annullare l'arresto di 30 giorni imposto a Aleksey Navalny è stata respinta dal Tribunale della regione di Mosca. Il dissidente, che era ricoverato in Germania dopo l'avvelenamento, è stato arrestato al suo ritorno in Russia perché il servizio penitenziario lo accusa di non essersi presentato dal giudice di sorveglianza come previsto da una controversa sentenza del 2014.