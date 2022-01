Russia: nessuna intenzione di aggredire l'Ucraina, gli Usa provocano

Afp

La Russia "esclude ogni possibilità di aggressione contro l'Ucraina". Lo ha ribadito il rappresentante permanente di Mosca presso l'Onu, Vassily Nebenzia, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. Per contro, ha aggiunto, i ripetuti allarmi degli Usa per una possibile invasione sono "provocatori". "Sembra che voi stiate chiamando una guerra, che stiate aspettando che ciò accada, come se voleste che le vostre accuse si rivelassero vere", ha affermato.