Russia, Navalny: "Sappiate che non intendo suicidarmi in carcere"

L'oppositore russo Alexei Navalny, rinchiuso in un carcere di Mosca, ha dichiarato di non volersi suicidare. "Non ho intenzione di impiccarmi alla finestra o di tagliarmi le vene o la gola con un cucchiaio affilato", ha scritto su Instagram, aggiungendo che "uso le scale con molta attenzione e mi misurano la pressione ogni giorno, quindi è escluso un attacco cardiaco improvviso. Sono in uno stato psicologico ed emotivo stabile".