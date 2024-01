Russia, Navalny di nuovo in isolamento: 25esima volta in 17 mesi

Alexey Navalny è stato mandato di nuovo in cella di punizione, per la 25esima volta dall'agosto del 2022, e alla fine dei 10 giorni di isolamento avrà trascorso in un'angusta cella di rigore ben 283 giorni in meno di un anno e mezzo.

A denunciarlo è lo staff dell'oppositore russo in carcere per motivi politici, citato dalla testata online Meduza. È la seconda volta che Navalny viene mandato in isolamento da quando, a dicembre, è stato trasferito nel remoto carcere "Lupo Polare", sopra il circolo polare artico.