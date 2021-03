Russia, Navalny annuncia lo sciopero della fame in carcere

IPA

L'oppositore russo in carcere Alexei Navalny ha annunciato uno sciopero della fame. Lo riferisce la tv Dozhd citando il canale Instagram del dissidente. "Ho dichiarato questo sciopero della fame con la richiesta di far sì che sia rispettata la legge e che io possa essere visitato da un medico. E così me ne sto sdraiato e affamato, ma per ora con due gambe", si legge nel messaggio. Navalny lamenta forti dolori alla schiena e alla gamba destra.