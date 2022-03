Russia, Lavrov: "Chi riempie l'Ucraina d'armi ne è responsabile"

"Chi riempie l'Ucraina di armi è responsabile delle proprie azioni".

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, dopo l'incontro con l'omologo ucraino. "L'operazione speciale in Ucraina sta andando secondo i piani. Non abbiamo invaso il Paese e non abbiamo intenzione d'invaderne altri", ha aggiunto. Sui negoziati Lavrov ha invece affermato: "Vogliamo avere una conversazione seria sulla piattaforma bielorussa, senza scartoffie informali, per una soluzione globale. Noi vogliamo che l'Ucraina sia neutrale".