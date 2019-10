Russia: "Fuggiti di terroristi da carceri siriane dopo blitz turco"

Dall'inizio dell'offensiva turca, fino a 500 persone sono fuggite dalle prigioni nel nord-est della Siria in cui sono rinchiusi anche sospetti terroristi: lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu. "Ci sono state 48 ore - ha spiegato - in cui la sicurezza in alcuni centri detentivi mancava e, di conseguenza, fino a 500 detenuti secondo le nostre stime, ma non voglio dire che tutti siano terroristi, alla fine sono fuggiti".