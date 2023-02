Russia-Cina, Xi Jinping programma un viaggio a Mosca

Nell'ambito delle relazioni tra Russia e Cina, Xi Jinping sta preparando una visita a Mosca nei prossimi mesi per un vertice con il presidente russo Vladimir Putin.

Lo rende noto il Wall Street Journal. Pechino afferma di voler svolgere un ruolo più attivo per porre fine al conflitto in Ucraina, e le stesse fonti hanno affermato che un incontro con Putin farebbe parte degli sforzi di Xi per arrivare a colloqui di pace. La visita però non è ancora stata confermata da Pechino.