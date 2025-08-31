Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York gravemente ferito in un incidente stradale

L'auto su cui viaggiava è stata tamponata a tutta velocità. Immediati i soccorsi. L'ex avvocato di Trump ha una vertebra toracica fratturata, multiple lacerazioni e contusioni, oltre a lesioni al braccio sinistro e alla gamba inferiore
Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato nera in New Hampshire. Lo ha reso noto il suo portavoce, Michael Ragusa. Il veicolo su cui viaggiava Giuliani è stato tamponato da un'altra vettura a tutta velocità. Immediato l'intervento dei soccorsi: l'ex sindaco di New York è stato trasportato d'urgenza presso un trauma center della zona dove gli è stata diagnosticata una vertebra toracica fratturata, multiple lacerazioni e contusioni, oltre a lesioni al braccio sinistro e alla gamba inferiore.
Pochi minuti prima dell'incidente, Giuliani era stato fermato da una donna che era stata vittima di un episodio di violenza domestica. Dopo aver allertato il 911, e aver prestato assistenza, l'ex avvocato di Trump è rimasto sulla scena fino all'arrivo degli agenti per garantire la sicurezza della donna, spiega ancora il portavoce. Dopo essere ripartito, il veicolo su cui viaggiava Giuliani è stato tamponato sulla Highway.
