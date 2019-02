Rubati sette bonsai di grande valore in Giappone, l'appello dei proprietari: "Sono come figli di 400 anni"

Sette bonsai di eccezionale valore sono stati rubati in un vivaio vicino a Tokyo, in Giappone, e i proprietari Seiji Iimura e sua moglie Fuyumi hanno lanciato un accorato appello ai ladri. "Sono come figli di 400 anni e moriranno in una settimana se non li curate adeguatamente. Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo", ha scritto Iimura. Un esemplare di Shimpaku Juniper, tra i più ricercati dagli appassionati, vale oltre 90mila dollari.