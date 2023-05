Usa, Ron DeSantis ha ricevuto mezzo milione di dollari da un "super pac"

La campagna di Ron DeSantis riceverà mezzo milione di dollari da un super Pac, un comitato elettorale, una cifra senza precedenti, secondo quanto riferito da fonti informate a Cbs.

Il gruppo "Never Back Down" ha incoraggiato i donatori a contribuire online alla candidatura del governatore della Florida attraverso un comitato elettorale creato all'inizio di marzo. I super PAC possono raccogliere fondi illimitati, ma sono generalmente considerati solo spese, il che significa che non possono finanziare direttamente a un candidato.