Romania, seggi aperti per le elezioni presidenziali

Seggi aperti in Romania per le elezioni presidenziali. I romeni tornano al voto in un'importante tornata elettorale presidenziale dopo che le elezioni annullate lo scorso anno hanno fatto precipitare il Paese, membro dell'Unione europea e della Nato, nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni. Undici candidati sono in lizza per la presidenza e il ballottaggio è previsto per il 18 maggio. Le urne hanno aperto alle 7 del mattino (le 8 in Italia) e chiuderanno alle 21 (le 22 in Italia). I romeni all'estero hanno potuto votare già da venerdì.