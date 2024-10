Romania, traffico pesante per la guerra in Ucraina: riasfaltato il Ponte di Braila

Iniziati i previsti lavori di riasfaltatura del Ponte di Braila, sul Danubio, in Romania grazie all'uso di nuova miscela di asfalto ultraresistente elaborata da Webuild in collaborazione con il prof. Maurizio Crispino del Politecnico di Milano. La miscela fornirà al manto bituminoso caratteristiche di elasticità e resilienza adatte agli eccessivi carichi pesanti in transito in ambedue i sensi di marcia a causa della guerra in Ucraina. Il ponte di Braila è una infrastruttura strategica per la regione e, dalla sua apertura nel luglio 2023, ha sostenuto un traffico molto intenso, con passaggi settimanali di oltre mille camion.