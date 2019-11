Romania, il liberale Klaus Iohannis rieletto capo dello Stato

Il liberale Klaus Iohannis ha vinto un secondo mandato presidenziale in Romania, infliggendo una pesante sconfitta alla sinistra euroscettica del Paese. Con il 95% dei seggi scrutinati, il capo di Stato uscente avrebbe raccolto il 63% dei voti. I social-democratici, che non sono riusciti ad imporre il nome della ex premier Viorica Dancila, hanno subito la più cocente sconfitta dalla caduta del regime comunista trent'anni fa.