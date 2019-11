Romania, aperti i seggi per le presidenziali: favorito Iohannis

In Romania si sono aperti i seggi per le elezioni presidenziali: largamente favorito è il capo di Stato uscente, Klaus Iohannis. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta, si passerà al turno di ballottaggio il 24 novembre., al quale potrebbero arrivare anche la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila, il rappresentante dell'Alleanza di centro-destra Dan Barna, e il candidato di Alde-Pro Romania Mircea Diaconu.