Rohingya, Onu: timori per 180 profughi scomparsi in mare

L'Onu teme che circa 180 profughi musulmani Rohingya in fuga dai campi in Bangladesh siano morti dopo che la loro barca è scomparsa nel Mare delle Andamane.

Lo riporta il Guardian. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per una imbarcazione su cui si trovavano profughi che avevano lasciato una città bengalese il 2 dicembre diretta in Malesia: il timore è che sia affondata e non ci siano sopravvissuti.