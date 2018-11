Roghi California, usato test Dna rapido per identificare 79 vittime

Le autorità americane stanno usando un test del Dna rapido, che produce risultati ne giro di due ore, per identificare le vittime, finora 79, degli incendi che stanno devastando la California. Per ora pero sono pochi i famigliari presentatisi per fornire un campione del loro Dna, indispensabile per i riscontri incrociati. La lista dei dispersi intanto è scesa a circa 700 persone.