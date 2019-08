Roghi Amazzonia, Bolsonaro: "Probabile l'invio di forze armate"

Il governo brasiliano ricorrerà probabilmente alle forze armate per cercare di domare gli incendi che stanno devastando la foresta amazzonica. Lo ha comunicato il presidente Jair Bolsonaro, al termine di una riunione d'urgenza del suo gabinetto di crisi tenutasi a Brasilia. Per l'emergenza in corso l'Ue si è detta "preoccupata e pronta ad aiutare" mentre la Merkel e Macron hanno chiesto che se ne discuta nel corso del G7.