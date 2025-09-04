La rivista "Science" celebra la ricerca italiana

“Il nostro modello risponde a un forte bisogno di un maggiore livello resilienza della struttura distributiva globale", spiega il matematico Casiraghi. "Utilizzando modelli di rete probabilistici avanzati, i nostri studi dimostrano che la gestione coordinata delle scorte e il reindirizzamento flessibile possono aiutare a ridurre le carenze. Stiamo quindi mappando la produzione farmaceutica globale per trasformare le intuizioni sistemiche in indicazioni pratiche. L'obiettivo è individuare i punti in cui l'approvvigionamento unico è rischioso, ad esempio quando gli ingredienti critici sono prodotti solo in uno o due stabilimenti in tutto il mondo. Ciò consente di stabilire le priorità dei farmaci che giustificano il doppio approvvigionamento o l'accumulo di scorte e di testare scenari di interruzione per anticiparne gli effetti a catena”, spiega lo scienziato italiano.