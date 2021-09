Ritiro Usa dall'Afghanistan, l'esercito contraddice Biden

IPA

I vertici militari americani hanno riferito che Joe Biden ricevette le valutazioni dei generali sull'Afghanistan prima del ritiro. In Senato hanno contraddetto il presidente affermando di avergli consigliato, senza successo, di mantenere 2.500-3.500 soldati per garantire la stabilità del governo e dell'esercito di Kabul. In precedenza Biden aveva sostenuto di non aver mai ricevuto alcun suggerimento in questo senso dai suoi consiglieri militari.