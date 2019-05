Rissa in Spagna, in tribunale i quattro italiani fermati

Sono stati portati in tribunale a Cadice, per essere "messi a disposizione dell'autorità giudiziaria", i quattro italiani fermati all'alba di sabato dalla polizia spagnola per una violenta rissa. In seguito a quell'episodio un 30enne spagnolo, colpito alla testa, è ora grave in ospedale. I fermati sono Emilio Di Puorto, 29 anni, di Napoli, Nicola Iannetta, 21 di Salerno, Dario Bordoni, 25, e Luca Maicon Vinicius Bellavia, 22.