Brasile, scontri durante maxi-operazione contro i narcos: favelas di Rio in fiamme

È di oltre 60 morti il bilancio degli scontri a fuoco che infiammano le favelas della zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile. L'obiettivo dell'operazione, che coinvolge oltre 2.500 poliziotti, è la cattura di un centinaio di trafficanti legati al Comando Vermelho (Cv), la principale organizzazione criminale della città, accusata di gestire il traffico di droga e di espandere la propria influenza in aree controllate da gruppi rivali. La risposta dei gruppi armati al blitz è stata immediata e violenta: diversi autobus sono stati incendiati e usati come barricate, mentre pesanti colonne di fumo sono visibili da più punti della metropoli.