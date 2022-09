Rimorchio si stacca da autobotte e finisce su bus: strage in Messico

È di almeno 18 morti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nello Stato messicano di Tamaulipas, dove il rimorchio di un'autobotte, staccatosi dalla motrice, ha travolto un bus carico di passeggeri.

Il rimorchio, che trasportava un prodotto chimico utilizzato come diluente di vernici, dopo l'urto si è rovesciato e ha preso fuoco, causando un incendio che ha investito entrambi i mezzi. L'autista si è in un primo tempo dato alla fuga, per poi costituirsi alla polizia.