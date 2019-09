Rimini Yacht, ergastolo in Libia per l'ex patron Giulio Lolli

Giulio Lolli, "il pirata delle truffe" ex patron della società Rimini Yacht, è stato condannato all'ergastolo in Libia per terrorismo e fiancheggiamento del gruppo estremista separatista. L'imprenditore, originario di Bertinoro (Forlì), finì nei guai per le doppie vendite di yacht di lusso a facoltosi clienti in tutta Italia. Nel 2017 venne arrestato in Libia dopo essere stato ritratto in alcune foto al fianco di esponenti della Shura di Bengasi.