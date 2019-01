Rientrati in Israele i tre carabinieri che erano bloccati a Gaza

Sono usciti da Gaza, passando dal valico di Erez con Israele, i tre carabinieri che erano stati assediati dai miliziani di Hamas dopo essersi rifugiati nella sede Onu della città palestinese. I tre, in forza al Consolato generale italiano di Gerusalemme, erano stati presi di mira per essersi rifiutati di fermarsi ad un posto di blocco di Hamas: i miliziani, a quanto pare, li avrebbero quindi scambiati per soldati di un'unità speciale israeliana.