Rientra in Italia Valentino Sonzogni, bloccato in Cina da 1 anno

Valentino Sonzogni, l'imprenditore bergamasco bloccato in Cina da più di anno, è partito da Pechino per rientrare in Italia, così come preannunciato dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero. Dal 2 dicembre 2017, giorno in cui è stato bloccato in aeroporto, le autorità cinesi hanno tenuto il 57enne in stato di fermo perché la società di cui era legale rappresentante sarebbe stata al centro di un giro di fatture false.