Ressa per il treno diretto al raduno indù, 15 morti a New Delhi

Almeno 15 persone sono morte durante una ressa in una stazione ferroviaria della capitale indiana, New Delhi, dove una folla di persone si affrettava a prendere i treni diretti al più grande raduno religioso del mondo, il Kumbh Mela. L'evento attira decine di milioni di fedeli indù ogni 12 anni nella città settentrionale di Prayagraj, e ha una storia di disastri legati alla folla, incluso uno il mese scorso, quando almeno 30 persone morirono in un'altra ressa presso la sacra confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e il mitico Saraswati.