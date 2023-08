Repubblica Dominicana, misteriosa esplosione causa una strage

"Sarà condotta un'indagine per determinare l'origine e le cause di questo terribile incidente", ha assicurato il presidente dominicano Luis Abinader. Al momento non è stato possibile stabilire dove sia avvenuta esattamente l'esplosione. Diversi veicoli sono stati ridotti in cenere. San Cristobal dista meno di 30 chilometri dalla capitale Santo Domingo.