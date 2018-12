Repubblica democratica Congo, almeno 45 morti per violenze etniche

Almeno 45 persone sono state uccise in un'ondata di violenza etnica in una provincia occidentale della Repubblica democratica del Congo, causando un improvviso afflusso di rifugiati in Congo-Brazzaville. "Le violenze sono iniziate nella notte tra il 15 e il 16 dicembre. Il bilancio provvisorio è di 45 morti e oltre 60 feriti", ha detto il governatore della provincia di Mai-Ndombe, Gentiny Ngobila.