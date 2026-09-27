Regno Unito, allarme esplosivi vicino alla base Raf di Fairford: evacuato villaggio

Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Gloucestershire (in Regno Unito), dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un "major incident" e disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Whelford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act (legge che disciplina e controlla la produzione, la detenzione, il trasporto, l'uso, l'importazione e la vendita di materiali esplosivi). Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri dell'esercito britannico, impegnati nell'esame di alcuni veicoli. Intorno all'area interessata dalle operazioni è stato istituito un cordone di sicurezza.