La prima udienza del processo è stata fissata dal giudice Roberto Ranazzi il 20 febbraio davanti alla Corte d'Assise della Capitale. Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, le

accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.

Pm Roma: "Il processo non sarà un simulacro"

"L'assenza degli imputati non ridurrà il processo a un simulacro. Poter ricostruire pubblicamente in un dibattimento penale i fatti e le singole responsabilità corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale. Un obbligo che la Procura di Roma con orgoglio ha sin dall'inizio delle indagini cercato di adempiere con piena convinzione". È quanto ha sostanzialmente affermato in aula il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, nel corso dell'intervento con cui ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro egiziani.