Razzo lanciato da Gaza cade in Israele, nessuna vittima

Un razzo è stato sparato da Gaza ed è caduto sul territorio di Israele, in una zona aperta.

Non si segnalano vittime, né danni. In precedenza sirene di allarme erano risuonate nel kibbutz di frontiera di Nahal Oz. Due giorni fa a Jenin, in Cisgiordania, quattro palestinesi erano rimasti uccisi in una operazione di unità speciali israeliane. Israele aveva poi elevato lo stato di allerta lungo la linea di demarcazione con Gaza.