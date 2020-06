Razzismo, premier Canada Trudeau si inginocchia con manifestanti

Il premier canadese Justin Trudeau ha partecipato a una manifestazione contro il razzismo ad Ottawa e si è inginocchiato insieme agli altri manifestanti, il gesto divenuto oramai distintivo di chi protesta contro la violenza della polizia verso gli afroamericani come George Floyd, ucciso a Minneapolis. La folla, riunitasi per chiedere giustizia per George Floyd e sostenere le proteste in America, ha applaudito Trudeau.