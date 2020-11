Razzi su Israele: raid dell'esercito su posizioni di Hamas a Gaza

-afp

Come rappresaglia per il lancio di razzi in territorio israeliano, l'esercito con la stella di Davide ha colpito posizioni di Hamas nella Striscia di Gaza con fuoco da aerei da combattimento, elicotteri e carri armati. "Attualmente l'esercito israeliano sta valutando la situazione e resta pronto ad avviare azioni decisive contro operazioni terroristiche volte a colpire civili o a violare la sovranità israeliana", spiega un comunicato.