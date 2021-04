Razzi da Gaza, Israele risponde con attacchi nella Striscia

-afp

L'esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei contro "obiettivi terroristici" nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi palestinesi nel sud dello Stato ebraico, il secondo in due giorni. L'aviazione ha colpito "campi di addestramento, una stazione di lancio di razzi antiaerei, un impianto di produzione di cemento e un tunnel terroristico". Il razzo sparato verso Israele è caduto in territorio israeliano ma in un'area disabitata.