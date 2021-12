Raid in Arabia Saudita e Yemen, Riad annuncia operazioni contro ribelli sciiti

ansa

Almeno 5 persone sono rimaste uccise in Arabia Saudita e Yemen in attacchi attribuiti dalle parti contrapposte agli insorti sciiti Huthi, vicini all'Iran, e alla coalizione militare guidata da Riad. Per questo la coalizione militare saudita ha annunciato una nuova operazione su "larga scala" in Yemen. Immediata la replica dei ribelli, che hanno minacciato Riad di rispondere con "operazioni dolorose finché continueranno aggressioni e crimini".