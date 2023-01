Qatargate, Cozzolino lascia gli incarichi in Ue: pronto a essere sentito

L'europarlamentare Andrea Cozzolino lascia tutti i suoi incarichi in Ue ed è pronto a essere sentito nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.

Lo comunicano i suoi avvocati spiegando che "la richiesta di revoca dell'immunità avanzata nei suoi confronti si compone di poche battute ed è articolata su una ipotesi investigativa che non sembra riguardarlo, atteso che niente e nessuno lo coinvolge direttamente". I legali aggiungono che l'onorevole "chiederà di essere sentito dalla commissione Giurì per ribadire la sua totale estraneità ai fatti e rispondere a tutte le domande che gli verranno poste". Inoltre, per "consentire la massima trasparenza", si è dimesso dalla commissione Pegasus e dalla delegazione Maghreb.