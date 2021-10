Qatar: "Siamo al lavoro per l'aumento della produzione di gas"

ansa

"Dobbiamo essere realistici, la transizione energetica non può avvenite in un anno o due". Lo ha detto Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ministro degli Esteri del Qatar al forum economico euroasiatico di Verona. Per questo, ha aggiunto, "noi, che siamo il più grande fornire di Lng, stiamo lavorando per aumentare la nostra capacità di produzione da qui al 2026".