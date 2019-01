Qatar, entra in vigore un'accisa del 100% sulle bevande alcoliche

Entra in vigore in Qatar un'accisa del 100% sulle bevande alcoliche. La "sin tax", come la definisce il Daily Mail, arriva solo poche settimane dopo l'annuncio da parte dello Stato del Golfo di volere introdurre un'imposta di consumo sui "prodotti dannosi per la salute". La nuova politica è stata annunciata dalla Qatar Distribution Company, la società statale che ha il monopolio sulla vendita di bevande alcoliche, in un documento di 30 pagine.