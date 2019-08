Pyongyang testa altri missili, ma Trump minimizza: "Già ricevute piccole scuse"

Kim Jong-un, secondo quanto riferito da Trump, si è anche detto pronto a riavviare i negoziati al termine delle manovre militari Usa-Corea del Sud, posizione accolta con entusiasmo dal presidente americano.

"In una lettera inviatami da Kim Jong Un - ha scritto Trump in due tweet - il leader nordcoreano ha affermato, in modo molto gentile, che gli piacerebbe incontrarci e avviare negoziati non appena saranno terminate le esercitazioni congiunte Usa/Sud Corea. E' una lettera lunga, in gran parte con lamentele su esercitazioni ridicole e care. C'è anche una piccola richiesta di scuse per avere testato missili a corto raggio e dice che questi test si fermeranno quando le esercitazioni finiranno".



Trump ha concluso spiegando che "non vedo l'ora di vedere Kim Jong-un in un futuro non troppo distante! Una Corea del Nord libera dal nucleare porterà ad avere uno dei Paesi più di successo al mondo!".