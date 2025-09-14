Logo Tgcom24
Mondo
"idea pericolosa"

Pyongyang: "Sconsiderate" esercitazioni Usa-Giappone-Seul

14 Set 2025 - 05:53
© ansa

© ansa

La potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un ha condannato le imminenti esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone definendole una "sconsiderata dimostrazione di forza" che porterebbe a "cattivi risultati". Lo riportano i media statali nordcoreani. Gli alleati terranno esercitazioni militari congiunte da lunedì a venerdì al largo dell'isola di Jeju, in Corea del Sud, combinando esercitazioni di difesa navale, aerea e missilistica per prepararsi al meglio alle minacce provenienti dalla Corea del Nord, dotata di armi nucleari. Seul e Washington, che dislocano circa 28.500 soldati in Corea del Sud, organizzeranno anche un'esercitazione militare a tavolino, volta a integrare i rispettivi assetti militari. Kim Yo-jong ha definito le esercitazioni "un'idea pericolosa".

