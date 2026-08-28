Il Cremlino: "Il 31 agosto incontro tra Putin e Xi Jinping a Bishkek"

Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà l'omologo cinese, Xi Jinping, il prossimo 31 agosto a Bishkek, in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto "Power of Siberia 2" e "delle più importanti questioni internazionali".
"Per noi si tratta di un incontro molto importante. Sarà il secondo contatto personale tra i due leader quest'anno", ha detto Ushakov alla stampa, aggiungendo che i due leader si incontreranno anche al vertice dei Brics a Nuova Delhi a metà settembre e al forum Apec in Cina a novembre.