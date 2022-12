Colloquio tra Putin e Xi entro la fine dell'anno

Vladimir Putin e Xi Jinping avranno un colloquio prima del nuovo anno: lo scrive il quotidiano russo Vedomosti.

Il vertice tra il presidente russo e quello cinese servirà a fare il punto sui risultati del 2022. Secondo una fonte vicino all'amministrazione presidenziale è improbabile che l'incontro si svolga faccia a faccia, piuttosto si terrà in videoconferenza, ma i suoi "dettagli sono in via di definizione".