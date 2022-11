Putin: "La Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina"

La Russia "raggiungerà i suoi obiettivi" in Ucraina.

Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di madri di militari impegnati in guerra. Il presidente russo ha definito "eroi" i soldati che combattono in Ucraina e ha espresso le sue condoglianze alle madri dei caduti: "Condividiamo il dolore per coloro che hanno perso un figlio".