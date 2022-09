Putin: "Popolo delle regioni ucraine ha scelto l'annessione"

"Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta".

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. "Voglio che mi sentano a Kiev - ha minacciato - che mi sentano in Occidente: le persone che vivono" nelle regioni annesse "diventano nostri cittadini per sempre". Poi ha chiesto un minuto di silenzio per quelli che ha definito gli "eroi" che combattono in Ucraina e per le "vittime delle azioni terroristiche di Kiev".